Автомобиль вице-мэра Одессы сбил девушку

Отстранен от работы на время расследования автопроисшествия водитель служебного автомобиля вице-мэра Одессы, сбивший 8 июля в городе 29-летнюю девушку, неожиданно вышедшую на проезжую часть.

Как сообщил УНИАН начальник городской ГАИ Виктор КУЗНЕЦОВ, по свидетельствам очевидцев ДТП, "происшествие случилось около 9 часов утра. Автомобиль задел потерпевшую зеркалом, когда она переходила улицу в не предусмотренном для этого месте. Именно то, что девушка внезапно вышла на проезжую часть из-за движущегося впереди транспорта, стало одной из причин происшествия. Это видно также по оставленным на дороге различимым следам".

По его словам, "вследствие происшествия у потерпевшей медики зафиксировали ушиб плеча, сотрясение мозга и повреждение челюсти".

Мог ли избежать столкновения с пешеходом горисполкомовский водитель, будет окончательно установлено в ходе расследования происшествия, сказал В.КУЗНЕЦОВ.

По уточненным данным, служебным автомобилем, совершившим ДТП, пользуется вице-мэр Одессы Вахтанги УБИРИЯ.