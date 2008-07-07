Кто хозяин "Одноклассников.ру"?

Газета "Ведомости" опубликовала статью, в которой названы четверо совладельцев Odnoklassniki Ltd., управляющей популярной социальной сетью "Одноклассники". Это основатель ресурса Альберт Попков, его жена Ирина, эстонская компания Ou Tobias и фонд Digital Sky Technologies, которым управляют Юрий Мильнер и Григорий Фингер. Ou Tobias - дочерняя структура литовской Forticom.

В сентябре 2007 года Odnoklassniki Ltd. передали информацию о совладельцах британскому регистратору Company House. Тогда у Попковых было 31,9 и 31,8 процента компании, у Ou Tobias - 18,3 процента, а у фонда DST - 18 процентов. В сумме эти доли дают 100 процентов, так что других крупных совладельцев у ресурса точно не было.

По словам Попкова, состав совладельцев остался прежним, а доли изменились незначительно и никто из них в одиночку не контролирует социальную сеть.

"Одноклассники" объединяют свыше 18 миллионов человек. Осенью 2007 года сообщалось, что прибалтийская компания Forticom приобрела 30 процентов социальной сети. Информация о покупке Мильнером доли в "Одноклассниках" появилась также в прошлом году.

Лента.ру