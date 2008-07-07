Амнистия для заключенных младше 21 года будет объявлена в Молдове

В Молдавии будет объявлена амнистия для заключенных в возрасте до 21 года. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в парламенте страны, так предусматривает закон об амнистии, который депутаты приняли накануне по инициативе президента Владимира Воронина.

Глава молдавского государства выступил с соответствующей законодательной инициативой в связи с провозглашением 2008 года Годом молодежи.

Планируется, что в рамках объявляемой амнистии от уголовного наказания частично или полностью будут освобождены примерно 700 заключенных. Под амнистию подпадут молодые люди в зависимости от тяжести совершенных преступлений и поведения в местах заключения. Амнистия охватит и женщин, находящихся в заключении, которые имеют детей до 8 лет и не лишены родительских прав. Предусмотрено также сокращение сроков наказания для тех, кто совершил убийства или другие тяжкие преступления.

На данный момент в тюрьмах Молдавии отбывают наказание 7 тыс. 444 человека, из них 101 несовершеннолетний и 585 человек в возрасте от 18 до 21 года.