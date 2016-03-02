АНОНС

2 марта (среда) 2016 года в 12:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«ЧТО ТЕРЯЕТ УКРАИНА, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ СВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС?»

Организаторы круглого стола – Институт Горшенина, Коллегиум Анны Ярославны

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Гарантированный доступ к информации без информации. Что теряет Украина без стратегического информационного ресурса – геопространственной базы данных, NSDI?

2. Геопространственная база данных как основа электронного правительства. Возможно ли технократическое правительство без информационного ресурса?

3. Проблемы внедрения NSDI. Технологическая готовность Украины. Кто и почему сопротивляется внедрению NSDI?

4. Роль NSDI в развитии рынка земли. «Дерибан» земли и недр как цена за невнедрение NSDI.

5. Евроинтеграция в формате NSDI. Дорожная карта перехода на европейские информационные стандарты.

Участники круглого стола:

1. ОЛЕГ РЫБАЧУК, глава и соучредитель ОО Центр UA

2. ВЕРА НАНИВСКАЯ, глава правления "Коллегиума Анны Ярославны"

3. АНДРЕЙ ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ, глава правления ОО "Центр геопространственных данных Украины"

4. ВАЛЕНТИНА ПОЛТАВЕЦ, исполнительный директор Ассоциации малых городов Украины

Приглашенные эксперты:

ШАМИЛЬ ИБАТУЛИН, доктор экономических наук, профессор, и.о. академика-секретаря отдела аграрной экономики и продовольствия НААН Украины.

ВЛАДИМИР ЛИТВИН, заместитель главы правления АО "Ощадбанк"

АНДРЕЙ СТЕЦЕВИЧ, заместитель главы правления АО "Ощадбанк"

Модератор: СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор LB.ua

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторах дискуссии – Институте Горшенина и Коллегиуме Анны Ярославны – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)​