23 февраля (вторник) 2015 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится презентация результатов социологического исследования «Общественно-политические настроения населения Украины».

В частности, социологи и эксперты Института Горшенина ответят на вопросы:

1. Как распределились бы места в Верховной Раде между политическими силами в случае проведения досрочных парламентских выборов?

2. Как украинцы относятся к самой идее досрочных парламентских выборов? Собираются ли они голосовать?

3. Каковы «президентские» рейтинги ведущих украинских политиков?

4. Каким политикам и институтам больше всего доверяют и не доверяют украинцы?

С 8 по 17 февраля 2016 г. Институт Горшенина провел всеукраинское социологическое исследование на тему "Общественно-политические настроения населения Украины". Всего согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех регионах Украины (без учета населения оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей). Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)​.