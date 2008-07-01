Авария в Житомирской области: 1 погибший, 6 раненых

Вблизи с. Красноселка Чудновского района Житомирской области на 62 км автотрассы Житомир-Черновцы водитель легкового автомобиля "Опель-Астра" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем "Шевроле-Такума".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек и 6 человек с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в центральную районную больницу.

На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС в Житомирской области.

Все за сутки на территории страны зарегистрированы 159 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 21 человек и 224 - травмированы.