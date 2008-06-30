В Крыму автомобиль столкнулся с микроавтобусом: есть жертвы

Один человек погиб, еще 7 пострадали в результате дорожно-траспортного происшествия в Крыму, на 69-м километре трассы Керчь-Симферополь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, накануне днем неподалеку от села Тополевка столкнулись автомобиль и частный микроавтобус.

В ДТП погибла пассажирка микроавтобуса, 1963 года рождения. Пострадали еще 7 человек.

На месте дорожно-транспортного происшествия работало отделение пожарно-спасательной службы, бригада скорой помощи, ГАИ.