В Крыму автомобиль столкнулся с микроавтобусом: есть жертвы
19:34, 30 июня 2008Разное
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ДТП на трассе Керчь-Симферополь
Один человек погиб, еще 7 пострадали в результате дорожно-траспортного происшествия в Крыму, на 69-м километре трассы Керчь-Симферополь.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, накануне днем неподалеку от села Тополевка столкнулись автомобиль и частный микроавтобус.
В ДТП погибла пассажирка микроавтобуса, 1963 года рождения. Пострадали еще 7 человек.
На месте дорожно-транспортного происшествия работало отделение пожарно-спасательной службы, бригада скорой помощи, ГАИ.
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