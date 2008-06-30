Под Петриковкой грузовик столкнулся с легковушкой: 3 человека погибли
15:18, 30 июня 2008Разное
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В том числе - малолетний ребенок
В Днепропетровской области, на автодороге Днепропетровск – Полтава, возле поселка Петриковка, произошло столкновение легкового автомобиля «Ford» с грузовиком «Skania».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и его жена погибли. На место оперативно прибыли бойцы дислоцированного в областном центре военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда МЧС, которые при помощи спецоборудования извлекли травмированного водителя грузовика и малолетнего ребенка из легкового автомобиля и передали врачам «скорой». Вскоре от полученных травм ребенок умер.
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