Под Петриковкой грузовик столкнулся с легковушкой: 3 человека погибли

В Днепропетровской области, на автодороге Днепропетровск – Полтава, возле поселка Петриковка, произошло столкновение легкового автомобиля «Ford» с грузовиком «Skania».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и его жена погибли. На место оперативно прибыли бойцы дислоцированного в областном центре военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда МЧС, которые при помощи спецоборудования извлекли травмированного водителя грузовика и малолетнего ребенка из легкового автомобиля и передали врачам «скорой». Вскоре от полученных травм ребенок умер.