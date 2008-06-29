Разыгран джекпот на сумму почти 19 миллионов евро

Почти 19 млн. евро выиграл победитель лотереи «Лотто» в Ирландии, побив таким образом национальный рекорд.

Как передает ИТАР-ТАСС, выигрыш достанется жителю городка Карлоу, расположенного к югу от Дублина, сообщили в компании Национальная лотерея, организовавшей розыгрыш.

Джекпот составил такую крупную сумму (18 млн. 963 тыс. 441 евро) после того, как шестнадцать розыгрышей подряд никто не мог сорвать банк. Выигрышный билет обошелся счастливчику в 32 евро.

При этом цифры на билете выбирались не самим победителем, а были внесены компьютером автоматически при покупке. Победивший до сих пор не обратился к организаторам за получением выигранных миллионов.

По данным Национальной лотереи Ирландии, ажиотаж вокруг розыгрыша в течение нескольких часов до его начала был настолько велик, что количество покупателей лотерейных билетов достигало более 3,5 тыс. человек в минуту.