Форвард сборной Испании пообещал жениться, если выиграет Евро-2008

Форвард сборной Испании по футболу Даниэль Гуиса пообещал жениться на своей девушке Нурии Бермудес, если его команда одержит победу над Германией в финальном матче Евро-2008. Нападающий "Мальорки" и известная модель встречаются уже несколько лет, и Гуиса намерен узаконить их отношения в случае победы, сообщает интернет-издание tribalfootball.com.

В сезоне-2007/08 27-летний нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. На счету Гуисы 27 голов, причем все они были забиты с игры. На Евро-2008 игрок является резервным форвардом сборной Испании, что не помешало ему забить уже два гола. Сегодняшний матч Даниэль Гуиса вновь начнет на скамейке запасных.