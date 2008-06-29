Фанаты просят премьера Испании не являться на финал Евро-2008

Более тысячи испанских болельщиков подписали воззвание к премьер-министру страны Хосе Луису Сапатеро с просьбой отказаться от посещения финального матча Евро-2008 с Германией. Фанаты считают, что Сапатеро может принести команде неудачу, сообщает сайт телеканала "Спорт".

Болельщики отметили, что Сапатеро не присутствовал на матчах сборной, и подопечные Луиса Арагонеса одерживали победы. Фанаты опасаются, что появление премьер-министра на трибунах может "спугнуть фарт".

Между тем, представители премьера подтвердили, что он намерен посетить матч несмотря на развернувшуюся интернет-кампанию. Об этом сообщает AFP.