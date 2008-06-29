Сабантуй в Запорожье (фоторепортаж)
14:23, 29 июня 2008Разное
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У татарского праздника тысячелетняя история
Татарский праздник сабантуй имеет тысячелетнюю историю. Его истоки связаны с аграрным культом, о чем говорит название: сабан «яровые» (или в другом значении «плуг»), а туй — «свадьба, торжество». Первоначальная цель обряда, очевидно, заключалась в задабривании духов плодородия с тем, чтобы благоприятствовать хорошему урожаю в новом году. Современный сабантуй празднуют летом, после завершения весенних полевых работ, и перед началом косовицы.
Аналогичны Сабантую чувашский Акатуй, башкирский Хабантуй и удмуртский Гербер.
Фото Анатолия Мудрика / УНИАН
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