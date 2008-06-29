Турки подарили туркменам самый высокий в мире флагшток

Самый высокий флагшток в мире, высотой 133 метра, установлен в Ашхабаде. Цифра занесена во Всемирную книгу рекордов Гиннеса, и прибывший в туркменскую столицу вице-президент Книги рекордов Грейг Глендэй передал туркменской стороне соответствующий сертификат, сообщает РИА "Новости" со ссылкой местные СМИ.

Самый высокий в мире флагшток, установленный на площади перед Национальным музеем Туркменистана - дар руководства и строителей турецкой строительной компании.

В воскресенье также состоялось и торжественная церемония - на флагштоке впервые был поднят Государственный флаг Туркмении, размер которого также впечатляет - 52,5 метра на 35 метров, вес - 420 килограмм.

В этом знаменательном событии приняли участие депутаты Меджлиса (парламента) Туркмении, руководители министерств и ведомств, представители общественных организаций, молодежи, средств массовой информации.