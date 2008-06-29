Невесты бывают шести типов

Парад невест впервые сегодня пройдет в Минске, в нем примут участие 36 девушек, причем предварительно разделенные на 6 команд:

- гламурные девушки (яркие аксессуары, сексуальный взгляд; девушки с обложек журналов, покорительницы Большого города);

- эльфийские девы и русалки (много цветов в руках и в волосах, волшебство в глазах, бабочки и птички; тема леса и воды, растительные мотивы);

- английские принцессы (зонтики и веера, опущенные ресницы, томики стихов, прекрасные принцы в сердцах);

- красавицы XIX века (открытые глаза, убранные наверх волосы, розовые щечки);

- алые блондинки (красные платья, красные розы, красная атрибутика, светлый цвет волос);

- жгучие брюнетки (никаких белых платьев, черный цвет волос, образ, подчеркивающий остроту слияния нежной души и жгучей внешности).

В программу Парада невест включены подготовка в салонах красоты и у визажистов на дому, катание на каруселях с фотосессией, шествие к Острову слез с флагами, поездка по городу, фотосессия на природе, представление своих талантов (120 секунд для одной команды) и определение лучшей команды.

Для участниц в парке Горького выступят белорусские звезды. Кроме того, невесты возложат цветы к монументу Победы.

Парад Невест был основан московским свадебным фотографом Екатериной Алешинской, уточняют Белорусские новости. Эстафету мероприятия вскоре перехватили другие города — Тула, Калуга, Владивосток, Владимир, Киев, Харьков, Львов и др. Теперь свой Парад невест появится и в Минске.