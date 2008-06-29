Ющенко, как всегда, работал на "Мистецькому Арсеналі" (5 фото)
05:30, 29 июня 2008Разное
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"Это будет музей номер один в Европе"
Президент Украины Виктор Ющенко, который в марте обязался каждую субботу участвовать в благоустройстве территории Музейного комплекса ”Мистецький арсенал”, держит слово.
28 июня 2008 г. Президент осмотрел здание будущего музея, двора, укрепления склонов. Также В.Ющенко пообщался с учениками ПТУ, которые добровольно принимают участие в работах на «Мистецькому арсеналі».
«Это будет музей номер один в Европе, который должен показать Украину такой, какой ее еще не видели большинство украинцев, которой ее еще не видел мир», - сказал Президент.
Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН
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