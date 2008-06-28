Гус Хиддинк получил приз... Московского кинофестиваля

Главный приз ХХХ Московского международного кинофестиваля присужден иранскому фильму "Проще простого" режиссера Реза Мир КАРИМИ.

Как передает Lenta.ru, торжественная церемония объявления победителей ММКФ состоялась вечером 28 июня. Второй по значимости приз - за лучшую режиссуру - достался Явору ГЫРДЕВУ из Болгарии за картину "Дзифт".

Лучшей исполнительницей женской роли признана Маргарита БУЙ, сыгравшая в фильме "Дни и облака" совместного производства Италии и Швейцарии. Приз за лучшую мужскую роль присужден американскому актеру Ричарду ДЖЕНКИНСУ за работу в картине "Посетитель".

Специальный приз жюри достался режиссеру Марион ЛЕЙН за фильм "Простая душа" (Франция). Кроме того, особой награды ММКФ - "Хлопушки" - удостоен тренер российской сборной по футболу Гуус ХИДДИНК за "лучшую режиссуру Евро-2008".

Приз в конкурсе "Перспективы" получил фильм "Кумбия нас связала" режиссера Рене У. ВИЛЛАРЕА. Кроме награды победитель в этой номинации, где представлены молодые кинематографисты, получает 10 тысяч метров кинопленки для своей следующей работы.

В рамках кинофорума, проходившего с 19 по 28 июня, были показаны около 200 фильмов, которые посмотрели около 100 тысяч человек.