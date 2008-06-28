Красный костюм Кондолиззы Райс понравился коллегам (фото)

Государственный секретарь США Кондолиза Райс появилась на утреннем заседании министров иностранных дел стран "восьмерки", открывшемся в пятницу в Доме приемов для государственных гостей японского города Киото (Гэйхинкан), в ярко-красном костюме и с белым жемчужным ожерельем, выгодно оттеняя однотонные черные костюмы остальных глав внешнеполитических ведомств и их помощников, сообщает РИА "Новости".

Госсекретарь прибыла на заседание последней, с небольшим опозданием, на что ей, впрочем, никто не попенял. Напротив, воодушевленный появлением единственной среди участников встречи женщины, министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер (Bernard Kouchner) стал вполголоса говорить ей что-то куртуазное, сопровождая негромким смехом. Райс отвечала сдержанной улыбкой, явно довольная произведенным впечатлением.

Когда Кушнер в шутку громко назвал щелкавших затворами фотоаппаратов и водивших "дулами" видеокамер журналистов "бандой", американский госсекретарь, подумав, согласилась.

В повестке сессии министров значатся вопросы КНДР, Ирана, процесс ближневосточного урегулирования, ситуации в Судане и Зимбабве.

Фото АР