Тимошенко во Львове и Яворове (16 фото)

07:44, 26 июня 2008
Разное
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Премьер отреагировала на ураган

24 июня премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Шандра осуществили поездку на Львовщину, чтобы на месте ознакомиться с масштабами бедствия и определить меры по ликвидации последствий урагана, который 23 июня прошел всей территорией области.

Тимошенко также побывала в населенных пунктах Яворивского р-на Львовской обл., пострадавших от стихии.

Юлия Тимошенко и председатель Львовской ОГА Николай Кмить

Юлия Тимошенко и начальник управления МВД Василий Писный

Юлия Тимошенко, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Шандра и председатель Львовской ОГА Николай Кмить

Юлия Тимошенко, председатель Львовского облсовета Мирослав Сеник и председатель Львовской ОГА Николай Кмить на совещании во Львовской облгосадминистрации

Министр регионального развития и строительства Украины Василий Куйбида, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Шандра на совещании во Львовской облгосадминистрации

На трибуне председатель Львовского облсовета Мирослав Сеник

Юлия Тимошенко, председатель Львовской ОДА Николай Кмить, председатель Львовского облсовета Мирослав Сеник и мэр Львова Андрей Садовой

Фото Александра Барана и Александра Прокопенка / POOL / УНИАН

 

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