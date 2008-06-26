Тимошенко во Львове и Яворове (16 фото)
07:44, 26 июня 2008Разное
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Премьер отреагировала на ураган
24 июня премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Шандра осуществили поездку на Львовщину, чтобы на месте ознакомиться с масштабами бедствия и определить меры по ликвидации последствий урагана, который 23 июня прошел всей территорией области.
Тимошенко также побывала в населенных пунктах Яворивского р-на Львовской обл., пострадавших от стихии.
|Юлия Тимошенко и председатель Львовской ОГА Николай Кмить
|Юлия Тимошенко и начальник управления МВД Василий Писный
|Юлия Тимошенко, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Шандра и председатель Львовской ОГА Николай Кмить
|Юлия Тимошенко, председатель Львовского облсовета Мирослав Сеник и председатель Львовской ОГА Николай Кмить на совещании во Львовской облгосадминистрации
|Министр регионального развития и строительства Украины Василий Куйбида, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Шандра на совещании во Львовской облгосадминистрации
|На трибуне председатель Львовского облсовета Мирослав Сеник
|Юлия Тимошенко, председатель Львовской ОДА Николай Кмить, председатель Львовского облсовета Мирослав Сеник и мэр Львова Андрей Садовой
Фото Александра Барана и Александра Прокопенка / POOL / УНИАН
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