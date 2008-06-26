Тимошенко во Львове и Яворове (16 фото)

24 июня премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Шандра осуществили поездку на Львовщину, чтобы на месте ознакомиться с масштабами бедствия и определить меры по ликвидации последствий урагана, который 23 июня прошел всей территорией области.

Тимошенко также побывала в населенных пунктах Яворивского р-на Львовской обл., пострадавших от стихии.

Фото Александра Барана и Александра Прокопенка / POOL / УНИАН