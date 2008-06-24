Чемпионка мира по шашкам Дарья Ткаченко (6 фото)

23 июня 2008 года в Уфе завершился второй поединок матча за звание чемпионки мира по шашкам, в котором соревновались заслуженный мастер спорта Украины, международный гроссмейстер Дария ТКАЧЕНКО и ее многолетняя соперница, заслуженный мастер спорта России, международный гроссмейстер Тамара ТАНСИККУЖИНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, только что завершилась вничью последняя партия второго сета, однако по сумме четырех партий сета победила Д.ТКАЧЕНКО 3:5.

В первом сете, который проходил в Днепродзержинске, также победила украинка, – тогда основные партии завершились вничью и судьбу сета решили партии с сокращенным контролем времени.

Следовательно, Д.ТКАЧЕНКО – чемпионка мира, хотя согласно правилам матча третий сет будет сыгран также, однако его результаты на общий итог матча уже не повлияют.

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО направил Д.ТКАЧЕНКО поздравление с победой.

Фото из архива УНИАН , 2006 г.