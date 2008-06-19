Пожарные потушили зонтики «Макдоналдса»

Пожарные подразделения в 10.24 ликвидировали пожар на Привокзальной площади Киева.

Как уточнили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МЧС Украины в Киеве, горело не здание «Макдоналдса», как отмечалось раньше, а контейнеры, стоявшие вблизи него.

Вследствие пожара частично пострадала одна стена «Макдоналдса», несколько кондиционеров и зонтики.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.