Пожарные потушили зонтики «Макдоналдса»

12:05, 19 июня 2008
Разное
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Неосторожное обращение с огнем

Пожарные подразделения в 10.24 ликвидировали пожар на Привокзальной площади Киева.

Как уточнили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МЧС Украины в Киеве, горело не здание «Макдоналдса», как отмечалось раньше, а контейнеры, стоявшие вблизи него.

Вследствие пожара частично пострадала одна стена «Макдоналдса», несколько кондиционеров и зонтики.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

 

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