Пожарные потушили зонтики «Макдоналдса»
12:05, 19 июня 2008Разное
853 0
Неосторожное обращение с огнем
Пожарные подразделения в 10.24 ликвидировали пожар на Привокзальной площади Киева.
Как уточнили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МЧС Украины в Киеве, горело не здание «Макдоналдса», как отмечалось раньше, а контейнеры, стоявшие вблизи него.
Вследствие пожара частично пострадала одна стена «Макдоналдса», несколько кондиционеров и зонтики.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter