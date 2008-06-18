ГАИ критикует депутатов от оппозиции

, не поддержавших закон об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения

Киев. 18 июня. УНИАН. Начальник Департамента Государственной автомобильной инспекции МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ критикует народных депутатов Украины от оппозиции, которые не поддержали закон об усилении ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения. Об этом С.КОЛОМИЕЦ сказал сегодня на пресс-конференции.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины, он напомнил журналистам, что 17 июня на заседании ВР Украины фактически было провалено голосование во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регуляции отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения». «Поддержав лишь 223-мя голосами депутатов фракций Блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины – Народной самообороны» законопроект, которым было предусмотрено усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, украинский парламент в который раз доказал, что для значительной его части политическая целесообразность важнее судеб тысяч людей, ежегодно гибнущих на дорогах Украины», - отметил начальник Департамента ГАИ.

Ввиду катастрофического положения с соблюдением водителями Правил дорожного движения, С.КОЛОМИЕЦ надеется, что на следующих заседаниях парламента спикер Арсений ЯЦЕНЮК поставит вопрос о повторном вынесении на голосование этого законопроекта и в ближайшее время народные депутаты его примут.