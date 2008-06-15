В Германии продолжает снижаться численность населения

В Германии в первом квартале текущего года продолжила снижаться численность населения. С января по март 2008 г. показатель смертности на 66 тыс. превысил число родившихся. Как отмечает Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, по состоянию на декабрь 2007 г. в ФРГ проживало 82,21 млн человек, передает "Немецкая волна".