Установлен рекорд мира по татуировкам

Техасский художник Оливер Пек (Oliver Peck) поставил профессиональный рекорд, нанеся клиентам 415 татуировок за 24 часа, сообщает The Associated Press.

Все рисунки были нанесены на разные части тела, но сюжет у них одинаковый - "несчастливое" число 13.

В числе клиентов, которым Пек нанес татуировки, были пожарные, полицейские, бармены, автомобильный инспектор, медсестра и хирург.

Поставив рекорд, Пек заявил о своей претензии на упоминание в Книге рекордов Гиннеса. Как сообщала в субботу местная пресса Далласа, член жюри Гиннеса Дэнни Гиртон (Danny Girton Jr.) претензию Пека удовлетворил.

Далласская мастерская Elm Street Tattoo, совладельцем которой является Пек, уже несколько лет проводит марафон татуировщиков. Марафон проводится по пятницам, приходящимся на 13 число месяца. Прежний рекорд по числу нанесенных за сутки татуировок принадлежал Кэтрин фон Драхенбрег (Katherine Von Drachenberg), также известной как Кэт фон Ди (Kat Von D).

Лента.ру