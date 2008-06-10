Милиция нашла подпольную лабораторию по производству трамадола

В Полтавской области милиция ликвидировала подпольную лабораторию по производству трамадола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник облуправления МВС генерал-майор милиции Михаил ЦЫМБАЛЮК.

«В одном из райцентров области мы выявили подпольную лабораторию по производству трамадола. Изъятый трамадол прошел экспертизу, и она дала заключение, что он произведен кустарным способом и некачественен», - сказал М.ЦЫМБАЛЮК.

Он также отметил, что нарколаборатарию милиции «сдали» сами наркоманы, которых не устраивало качество производимой продукции.

По словам М.ЦЫМБАЛЮКА, нарколаборатария проработала более полугода и изготавливала более тысячи таблеток в неделю.

Сейчас работники милиции изучают пути поступления наркосырья и продажи изготовленной продукции.