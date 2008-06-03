Минтранс хочет раздать дороги местным органам власти

Министерство транспорта и связи подготовило проект Концепции программы реформирования системы государственного управления автомобильными дорогами общего пользования, которой предлагается реформировать Госслужбу автодорог («Укравтодор») и ликвидировать ГАК «Автомобильные дороги Украины». Об этом УНИАН сообщили в министерстве.

В частности, планируется реорганизация «Укравтодора» и создание правительственного органа государственного управления в составе Минтранссвязи. Кроме того, планируется передача функций управления автомобильными дорогами общего пользования местного значения местным органам исполнительной власти или предприятиям, которые осуществляют их эксплуатационное содержание.

Реформирование предусматривается провести в три этапа.

На первом этапе (2008-2009 гг.) предусматривается разработка нормативно-правовых актов по вопросам установления полномочий центрального органа исполнительной власти по вопросам транспорта и связи и местных органов исполнительной власти в сфере управления автомобильными дорогами общего пользования, а также внесения соответствующих изменений в действующие нормативно-правовые акты.

На втором этапе (2009-2010 гг.) осуществляется разграничение системы управления автомобильными дорогами государственного и местного значения.

На третьем этапе (в 2011 г.) предусматривается ликвидация ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины».

Как отмечают в министерстве, реализация намеченных Концепцией мероприятий обеспечит ускоренное развитие сети и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, будет содействовать повышению конкурентоспособности сети дорог государственного значения для привлечения транзитных перевозок и туристических автотранспортных поездок, развитию сетей автомобильных дорог в каждом регионе в соответствии с темпами автомобилизации. Кроме того, реализация указанных мероприятий будет способствовать сокращению количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями на 50%; снижению себестоимости перевозок грузов и пассажиров и пр.

Министерство предлагает физическим и юридическим лицам присылать свои замечания и предложения к проекту Концепции до 30 июня 2008 года.