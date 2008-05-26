Байкерский клуб «Бандерас» создан к 100-летию лидера ОУН

Байкерский клуб "Бандерас", который объединил буковинских байкеров, официально зарегистрирован в Черновцах.

Как передает корреспондент УНИАН, его создание приурочено к 100-летию со дня рождения руководителя Организации Украинских Националистов Степана Бандеры.

Одним из символов черновицкого байк-клуба является воин УПА, который едет на мотоцикле. Он изображен на жилете, который будет носить каждый член клуба. Кроме этого, на жилете есть название клуба и слово "Черновцы".

По словам президента клуба Виталия ПОПОВА, такого байкерского клуба, как черновицкий, в Украине больше нет – потому что черновицкие «байкеры-бандерас», в первую очередь, поддерживают национальную идею, и это четко отображено в их уставе.

Клуб «Бандерас» имеет также внутренний устав клуба, который определяет поведение его членов между собой и в обществе. Кандидат на вступление в клуб должен получить рекомендацию и пройти испытательный срок, внутренняя служба безопасности проверяет его морально-деловые и человеческие качества. Как сообщил В.ПОПОВ, «Бандерас» объединяет абсолютно разных по профессии людей, среди его членов есть автомеханики, адвокаты, государственные служащие.

В планах клуба «Бандерас» - проведение акций против употребления наркотиков, алкоголя, курения. По его инициативе 27-29 июня в районном центре Буковины, городе Заставна, при поддержке местных мотолюбителей готовится проведение первого буковинского байк-фестиваля.