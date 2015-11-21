Ко Дню Революции Достоинства в Киеве состоится премьера благотворительного спектакля: национальный перфоманс "REУКРНАЦИЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА НАЦИИ"

21 ноября в 19.00 в Украинском доме в честь начала Революции Достоинства состоится большая премьера благотворительного спектакля: национальный перфоманс «REУКРНАЦИЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА НАЦИИ ».

Проект «REУКРНАЦИЯ», начатый летом 2013 года под названием «Ще не вмерла!!! Україна», воспроизводит взгляды и настроения украинцев до, во время и после Революции Достоинства. Ведь искусство - это душа украинской нации, которая уже сотни лет подряд остается неизменной - верной, любящей, эмоциональной, откровенной, а главное - настоящей.

Общественный театр «Образ» - это совершенно новый подход к искусству, созданный для реального отражения и проживания горячих тем украинского общества. Авторский и актерский коллектив состоит не из профессиональных актеров, а из обычных людей - представителей со всех уголков Украины, от Львова до Донецка, от Крыма до Киева. В театральном действе «REУКРНАЦИЯ. Перезагрузка Нации» на сцену выйдут писатели, учителя, экологи, общественные активисты, волонтеры и участники АТО, а специальным гостем постановки выступит музыкальная группа С.К.А.Й.

«REУКРНАЦИЯ» - это современный мультижанровый перформанс, в котором языком театра - через поэзию, прозу, видео, музыку, танец, говорится об одном - о Единой Украине. Его цель достучаться до сердца каждого украинца и зажечь его верой в светлое будущее нашего государства, вдохновить и поддержать тех, кто продолжает бороться и действовать. Этим проектом инициаторы творческого мероприятия призывают украинцев понять, что каждый является частью великой культуры, и именно от него зависит, какое будущее ждет украинскую нацию.

Литературные произведения, представленные в проекте, созданы преимущественно отечественными авторами на украинском и русском языках - со времен Тараса Шевченко и до наших дней. Среди основных тем - любовь, война, эмиграция, материнство, патриотизм, духовность, национальная культура.

Национальный перфоманс «REУКРНАЦИЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА НАЦИИ» создан Общественным театром «Образ» при поддержке Департамента культуры КГГА м. Киева и Украинского дома.

Все собранные во время благотворительного спектакля средства будут направлены как адресная помощь тем детям, чьи родители погибли во время военных действий в зоне АТО.

Место проведения: Киев, ул. Крещатик, 2, Украинский дом.

Контакты: 097977 79 43

Официальный сайт: http://teatr-obraz.net/

Фейсбук: https://www.facebook.com/obraz.theater/?fref=ts