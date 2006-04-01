В Турции отменен ”сухой закон”

Госсовет - высшая кассационная инстанция Турции - отменила так называемый "сухой закон", касающийся планов властей страны ограничить продажу спиртного и создать специальные "питейные районы", в том числе на морских курортах. Госсовет посчитал соответствующее распоряжение МВД противоречащим действующему законодательству, передает телекомпания CNN-Turk.

"Сообщение о решении Госсовета не является первоапрельской шуткой", - заверили РИА Новости в Анатолийском агентстве, которое распространило решение кассационной инстанции.

"Ограничение, связанное с определением мест, где разрешено употребление алкогольных напитков, противоречит правовым нормам и действующему законодательству", - говорится в решении Госсовета, распространенном в Анкаре 1 апреля.

О планах турецких властей ограничить продажу в стране спиртного стало известно в октябре прошлого года, когда МВД издало распоряжение о выборе специальных улиц и районов для питейных заведений. Крайнее недовольство оно вызвало у представителей индустрии туризма, которая ежегодно приносит Турции многомиллиардные доходы.

Правящая в Турции партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая премьер-министром Тайипом Эрдоганом, которая в свое время преуспела в введении "сухого закона" в секторе государственного общепита, мотивировала свои начинания тем, что запрет на употребление алкоголя будет способствовать укреплению семьи и защитит от дурного влияния молодежь.

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