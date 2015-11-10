ИБП и лампочки с аккумуляторами как аварийный источник электричества и света в городской квартире

Как с комфортом пережить отключение света

Компания «Укрэнерго» подготовила план веерных отключений на отопительный сезон 2015–2016. Об этом в конце III квартала 2015 года объявил заместитель директора компании, Всеволод Ковальчук. План еще не утвержден. Есть вероятность обойтись без чрезвычайных мер. Но для этого компании нужно накопить более 2 млн тонн угля. По состоянию на конец сентября 2015 года «Укрэнерго» располагает запасом в 1,2 млн тонн.

Несмотря на вероятность положительного решения вопроса, лучше подготовиться к возможности веерных отключений. Аварии, возникающие при чрезмерной нагрузке на электрическую сеть тоже способны оставить вас без электричества на неопределенный срок. К отсутствию тока стоит быть готовыми в любой момент. Это поможет пережить отключения без дискомфорта.

Как подготовиться?

Основное неудобство вызывают отсутствие источника электроэнергии и выход электроники из строя. О том, как предотвратить эти факторы, рассказывают эксперты магазина электротехнических решений 220 Volt.

Привычные методы автономного освещения, свечи и фонари, получили альтернативу – светодиодные лампы с резервным питанием. В использовании устройство – не сложнее обычной лампы, обладает низким энергопотреблением – до 7,8 Вт. Емкости аккумулятора достаточно более чем на 5 часов работы. Этого времени хватит для ликвидации большинства аварийных случаев. Лампа комплектуется беспроводным пультом управления – для регулировки яркости свечения.

Для защиты и аварийного электроснабжения техники применяют источники бесперебойного питания. Такие устройства защищают подключенную технику от отсутствия или перепадов напряжения, питая ее энергией аккумуляторов во время сбоев.

Время работы зависит от емкости аккумуляторов, она варьируется в широких пределах – от 1 до 1800 ампер-часов. Чем больше емкость, тем больше вес и размеры. Мощность ИБП показывает суммарную мощность оборудования, которое может быть подключено одновременно (от 100Вт до 240 кВт).

Эта величина также влияет на физические параметры аппарата. В силу этого в бытовых условиях востребованы компактные модели, мощностью около 500 Вт с аккумуляторами емкостью 5–10 А.ч., дающие время для штатного отключения аппаратуры. Емкости такого ИБП достаточно для многократной зарядки портативных устройств: смартфонов, МР3 плееров и планшетов.

Используя комбинацию автономных ламп и источника бесперебойного питания, вы сможете провести время отключения электричества с пользой. К примеру, сделать уроки вместе с ребенком, почитать книгу или просто посмотреть любимый фильм.

Где выбрать аппаратуру?

Автономные светодиодные лампы и ИБП предлагает интернет-магазин 220volt.com.ua. Разнообразие моделей бесперебойников и аккумуляторов к ним, позволяет достичь желаемого уровня автономного электропитания. При возникновении любых вопросов профильные специалисты способны грамотно Вас проконсультировать.

Справка

Компания «Комел-Электро», владелец 220volt.com.ua, с 1996 года продает и устанавливают электрооборудование частным и корпоративным клиентам. При создании и модификации сетей электропитания специалисты фирмы применяют передовые технические средства и научные достижения. Это позволяет максимально использовать возможности устанавливаемого оборудования.

Весь ассортимент техники на ресурсе 220volt.com.ua проходит полный цикл предпродажной подготовки. Инженеры компании выполняют гарантийное и пост гарантийное обслуживание и всегда рады помочь.