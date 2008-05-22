В Украине будут созданы мобильные спасательные отряды на мотоциклах

В Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций будут созданы мобильные спасательные отряды на мотоциклах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на информацию министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимира ШАНДРЫ.

По словам В.ШАНДРЫ, спасатели смогут быстро, обходя заторы, прибывать на места чрезвычайных ситуаций, например, пожаров, оценивать их степень и масштабы и передавать необходимую информацию в пожарно-спасательные части.

Для примера министр вспомнил резонансный пожар, который 14 мая произошел в столице на улице Лютеранской. Тогда из-за заторов в центральной части Киева пожарные машины с левого берега добрались до места пожара скорее, чем с правого (где произошел пожар – УНИАН).

Как отметил министр, рассматривается вариант оборудовать мотоциклы мобильных спасателей пожарными рукавами, чтобы иметь возможность качать воду из гидрантов на расстоянии 100 метров и больше. “Это позволит оперативно начинать тушение пожаров на нижних этажах зданий еще до приезда пожтехники”, - сказал В.ШАНДРА.

К тому же, по словам министра, мобильные спасательные отряды смогут помогать людям и во время пожаров на последних этажах высоток.

Сейчас МЧС изучает опыт азербайджанских коллег по созданию спасательных подразделений на мотоциклах, в частности, в Баку уже работает такой спецотряд.

В.ШАНДРА также сообщил, что МЧС вместе с ГАИ планирует разработать систему других необходимых мер, которые бы обеспечили беспрепятственное и быстрое прибытие пожарных машин на место чрезвычайной ситуации. Речь, в частности, идет о дополнительных полосах для пожарных машин на ключевых магистралях города, а также регулировании движения на перекрестках для пропуска пожарной и спасательной техники.