18 человек пострадали в ДТП в Крыму (фоторепортаж)

Как уже сообщалось, вчера в Крыму произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 18 человек: 7 взрослых и 11 детей. Кореспонденту УНИАН стали известны подробности ДТП.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в автономиии, в результате ДТП пострадали 15 граждан России и 3 гражданина Украины.

Автобус «Икарус», в котором находились водитель, экскурсовод и 41 пассажир, возвращался с экскурсии по ЮБК в санаторий «Северное сияние», принадлежащий Республике Коми Российской Федерации. Поворачивая с трассы Симферополь - Николаевка в сторону города Саки, автобус не пропустил автомобиль «Фольксваген», который двигался навстречу. «Произошло сильнейшее столкновение. В результате автобус развернуло практически на 180 градусов», - отметили в пресс-службе. В это же мгновение произошло еще одно касательное столкновение: «Икарус» ударил автомобиль «Опель-Астра», который стоял на перекрестке. Сейчас следствие выясняет истинную причину аварии.

Прибывшие на место спасатели отключили аккумулятор, предупредив возможное возгорание топлива, разлившегося из «Фольксвагена», и помогли транспортировать пострадавших в кареты «скорой помощи».

В результате ДТП, по данным МЧС, пострадали 15 пассажиров автобуса – россияне; трое украинцев - женщина-экскурсовод, которая ехала в автобусе, и двое людей, находившихся в автомобиле «Фольксваген».

Среди пострадавших россиян - 11 дети (жители Республики Коми РФ), возрастом от 4-х до 10-ти лет. «В настоящее время жизни детей ничто не угрожает», - отметили в МЧС.

При этом трое взрослых, пострадавших в ДТП, находятся в тяжелом состоянии. «Среди них – пассажир автомобиля «Фольксваген», экскурсовод автобуса и 27-летняя пассажирка автобуса, жительница города Сыктывкар», - сообщили в МЧС.

Вместе с тем, данные о количестве пострадавших, предоставленные пресс-службой Управления ГАИ Крыма, отличаются от данных крымского Главка МЧС. По данным ГАИ, в результате ДТП пострадали 20 человек, из них 18 человек находились в автобусе (12 детей, 5 родителей этих детей и экскурсовод), еще двое - в автомобиле «Фольксваген».

ГАИ предоставляет также данные по автобусу: он предназначен был только для подвоза сотрудников Сакского санатория «Северное сияние». «Ни схемы маршрута экскурсии, ни лицензии на осуществление коммерческой перевозки пассажиров, ни согласований с ГАИ, ни каких-либо других документов, разрешающих данный вид деятельности, у водителя не было», - почеркнули в ГАИ.

Фото пресс-службы Управления ГАИ Крыма