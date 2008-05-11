”Икарус” наехал на локомотив Детской железной дороги: пострадало 5 человек
10:28, 11 мая 2008Разное
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Водитель не поставил на тормоза
В г. Донецке водитель автобуса "Икарус" оставил на стоянке автобус, не поставив его на тормоза, в результате чего автобус самостоятельно скатился и совершил столкновение с локомотивом Детской железной дороги.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие столкновения пострадали 5 человек (из них трое детей), которым после оказания первичной медицинской помощи назначено амбулаторное лечение. По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.
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