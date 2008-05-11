”Икарус” наехал на локомотив Детской железной дороги: пострадало 5 человек

В г. Донецке водитель автобуса "Икарус" оставил на стоянке автобус, не поставив его на тормоза, в результате чего автобус самостоятельно скатился и совершил столкновение с локомотивом Детской железной дороги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие столкновения пострадали 5 человек (из них трое детей), которым после оказания первичной медицинской помощи назначено амбулаторное лечение. По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.