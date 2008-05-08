В Киеве сгорел бензовоз с 10 тоннами бензина

Сегодня днем в Голосеевском районе Киева на улице Деревообрабатывающей, на автозаправке, расположенной на территории одного из строительно-монтажных предприятий, загорелся бензовоз, который находился под разгрузкой.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций в городе Киеве, емкость цистерны составляет более 10 тонн. В 15.03 пожар был локализован. На месте происшествия работают более 10 единиц пожарной спецтехники из 8 пожарных частей города. Пострадавших во время инцидента нет.

Как отметил собеседник агентства, кабина грузовика, на котором находилась цистерна, сильно повреждена. Причины чрезвычайной ситуации выясняются.