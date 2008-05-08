В Киеве сгорел бензовоз с 10 тоннами бензина
16:00, 08 мая 2008Разное
985 0
Причины чрезвычайной ситуации выясняют
Сегодня днем в Голосеевском районе Киева на улице Деревообрабатывающей, на автозаправке, расположенной на территории одного из строительно-монтажных предприятий, загорелся бензовоз, который находился под разгрузкой.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций в городе Киеве, емкость цистерны составляет более 10 тонн. В 15.03 пожар был локализован. На месте происшествия работают более 10 единиц пожарной спецтехники из 8 пожарных частей города. Пострадавших во время инцидента нет.
Как отметил собеседник агентства, кабина грузовика, на котором находилась цистерна, сильно повреждена. Причины чрезвычайной ситуации выясняются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter