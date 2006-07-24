Мороз стал фигурантом пленок? Какая жестокая судьба...

Наша политика не перестает подносить сюрпризы... Сегодня выяснилось, что имеются записи телефонных разговоров, в которых героем выступает... Александр Александрович Мороз.

Нет, в том, что формирование “антикризисной коалиции” было замешано на больших деньгах, – наверное, ни один здравомыслящий человек не сомневался. Сюрприз – именно в появлении пленок. По иронии судьбы, фигурантом записей стал человек, который сам заработал политический капитал на обнародовании записей. И если всё, о чем заявил скандальный депутат Ляшко, правда, то можно сказать, что судьба жестоко обошлась с Александром Александровичем.

Только тогда, в уже далеком 2000-ом Мороз был героем. Он дал публичную пощечину Кучме, начавшему скатываться на путь авторитаризма – приблизительно, как сегодня Россия. Благодаря обнародованным пленкам майора Мельниченко мы узнали множество ужасных деталей об исчезновении журналиста Гонгадзе, о коррупции в эшелонах власти и подкупе высших должностных лиц, о давлении на прессу, на суды и народных депутатов. Благодаря Морозу Украина узнала правду о Кучме, Азарове, Януковиче, Бакае, Щербане, Литвине и многих других политиках. Некоторые из них стали политическими соратниками лидера социалистов.

И вот теперь такие же записи доносят нам правду о самом Морозе? О той самой пресловутой коррупции, подкупе и далеко не демократических методах воздействия на народных депутатов. Только теперь Мороз – увы, не герой...

Ляшко обещает, что пленки будут расшифрованы и обнародованы в ближайшее время, буквально через считанные часы.

Помню, с каким нетерпением поздней осенью 2000 года мы ожидали обнародования записей Мельниченко, о которых 28 ноября рассказал на пресс-конференции Мороз. Он даже включил магнитофон, чтобы журналисты имели возможность услышать несколько эпизодов, касающихся исчезнувшего журналиста. Прессе также роздали расшифровки этих эпизодов, правда, не совсем точные.

После того Украину ожидал глубокий политический кризис, Кучма едва ли не пошел в отставку. А интересно, как поступит Мороз, если заявления Ляшка подтвердятся?

Оксана Охримчук, г. Киев