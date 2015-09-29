29 сентября в Киеве состоится Первый всеукраинский бизнес-форум по вопросам поддержки имиджа компаний и защиты прав интеллектуальной собственности "Protect Your Brand"
29 сентября в столичном клубе Atlas состоится Первый всеукраинский форум по вопросам поддержки делового имиджа и защиты прав интеллектуальной собственности «Protect Your Brand».
Организатор форума: Государственное предприятие «Интелзахист» при поддержке Государственной службы интеллектуальной собственности Украины.
Во время Первого всеукраинского форума «Protect Your Brand» состоится предметный и содержательный диалог представителей власти, культурных деятелей и экспертов международного уровня по вопросам законодательной базы защиты авторских прав, международного опыта защиты прав интеллектуальной собственности, новых возможностей защиты нарушенных прав интеллектуальной собственности и недопущения недобросовестной конкуренции в бизнес сфере.
Самые опытные специалисты обсудят: проблемы получения авторского вознаграждения (роялти), значимость «торговой марки» в шоу-бизнесе и СМИ (защита названий СМИ и шоу-программ путем регистрации их как торговых марок), защита авторского права от нарушения в сети Интернет, их правовое регулирования, судебную практику и проблемы защиты авторских и смежных прав. Отдельное внимание будет уделено основной угрозе рынка интеллектуальной собственности, которой, благодаря развитию цифровых технологий и глобализации предоставления услуг, стало пиратство и неконтролируемое распространение объектов интеллектуальной собственности через интернет-ресурсы.
Программа Форума:
10:30 -11: 00 Начало работы и регистрация участников.
Тема для обсуждения: Право интеллектуальной собственности как эффективный инструмент охраны делового имиджа компании
11: 00-11: 20 Охрана интеллектуальной собственности в Украине: конкурентное преимущество в условиях кризиса
Спикер: Андрей Николаенко, адвокат, патентный поверенный, старший юрист Aequo
11:20 - 11.40 Стратегия охраны интеллектуальной собственности: объекты целесообразно охранять исходя из специфики бизнеса
Спикер: Наталья Владимирова, патентный поверенный, управляющий партнер патентно-правовой фирмы "Prima Veritas"
11: 40-12: 00 Защита прав интеллектуальной собственности при выходе украинских компаний на зарубежные рынки
Спикер: Мария Ортинская, патентный поверенный, управляющий партнер Компании «IPStyle»
12: 00-12: 20 Аспекты охраны интеллектуальной собственности в фарм-бизнесе
Спикер: Наталья Лавренова, старший юрист, адвокат, медиатор ЮК "Правовой альянс"
12: 20- 12:40 Судебные запреты: инструменты злоупотребления и посягательства на бизнес
Спикер: Людмила Запорожец, заместитель начальника отдела организации защиты прав и рассмотрения обращений граждан Укрпатента
12: 40-13:00 Защита бизнеса от уголовных преследований за нарушение прав интеллектуальной собственности
Спикер: Олег Чернобай, адвокат, управляющий партнер ЮК "Чернобай и Партнеры", Президент Ассоциации адвокатов Украины
Тема для обсуждения: Доступно и просто - об авторском праве и смежных правах
13: 30-13:45 Двенадцать современных мифов об авторском праве в Украине
Спикер: Сергей Заянчуковський, начальник отдела авторского права и смежных прав ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности»
13:45-14:00 Правообладатели и хостеры «непростые» отношения
Спикер: Алексей Ардании, начальник отдела нормативно-правового обеспечения в сфере авторского права и смежных прав Государственной службы интеллектуальной собственности
14:00-14:15 Защитить право интеллектуальной собственности в Интернете очень просто!
Спикер: Юрий Каргополов, член Координационного Совета УСИЦ
14:15-14:30 Спикер: Юрий Гончарук, директор УСИЦ
14:30-14:45 Регистрация авторского права: «просто, быстро, без проблем!»
Спикер: Владимир Писоченко, главный специалист отдела авторского права ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности»
14:45-16:00 Общая дискуссия о «непростых» реалиях авторского права в Украине
Спикеры: Вадим Лисица, продюсер; Ирэна Карпа, писательница; Иванна Крыжановская, главный редактор, руководитель проекта Tochka.net; Андрей Саримсаков, фотограф; Марьяна Воронина, директор УМИГ МЬЮЗИК; Марина Гринник, юрист УМИГ МЬЮЗИК; Олег Солимчук, юрист BRG; Олег Собчук, С.К.А.Й..; Роман Бахарев, BAHROMA.
16:00-16.30 Медиация эффективный инструмент решения споров в сфере интеллектуальной собственности
Спикер: Марина Омелинська, заместитель директора по правовым вопросам ООО «Рост», медиатор Украинского Центра Медиации, Председатель комитета по вопросам медиации в сфере трудовых споров Национальной Ассоциации Медиаторов Украины (НАМУ)
17:00-17:15 Подведение итогов Первого всеукраинского форума по вопросам поддержки делового имиджа и защиты прав интеллектуальной собственности «Protect Your Brand»
Государственное предприятие «Интелзахист», которое выступает организатором Форума, относится к сфере управления Государственной службы интеллектуальной собственности Украины (ГСИСУ). Задачей Интелзахиста является предоставление услуг физическим и юридическим лицам, которые являются правообладателями, авторами или субъектами смежных прав, по защите их права интеллектуальной собственности, в том числе в сети Интернет.
Для участия в Первом всеукраинском бизнес-форуме по поддержке имиджа компаний и защиты прав интеллектуальной собственности «Protect Your Brand» регистрация на сайте обязательна: http://protectyourbrand.com.ua/
Место проведения: Киев, конференц-зал, клуб «АТЛАС», ул. Сечевых Стрельцов (Артема), 37- 41.
Контакты:
По организационным вопросам, спонсорства и предложений:
Владимир Подобед, +380674646237, pv@intelzakhyst.com
По вопросу регистрации на бизнес-форум:
Ольга Кузьменко, 044 222-91-54, conf@intelzakhyst.com
По вопросам аккредитации СМИ:
+380986376041, Presa@intelzakhyst.com