29 сентября в Киеве состоится Первый всеукраинский бизнес-форум по вопросам поддержки имиджа компаний и защиты прав интеллектуальной собственности "Protect Your Brand"

29 сентября в столичном клубе Atlas состоится Первый всеукраинский форум по вопросам поддержки делового имиджа и защиты прав интеллектуальной собственности «Protect Your Brand».

Организатор форума: Государственное предприятие «Интелзахист» при поддержке Государственной службы интеллектуальной собственности Украины.

Во время Первого всеукраинского форума «Protect Your Brand» состоится предметный и содержательный диалог представителей власти, культурных деятелей и экспертов международного уровня по вопросам законодательной базы защиты авторских прав, международного опыта защиты прав интеллектуальной собственности, новых возможностей защиты нарушенных прав интеллектуальной собственности и недопущения недобросовестной конкуренции в бизнес сфере.

Самые опытные специалисты обсудят: проблемы получения авторского вознаграждения (роялти), значимость «торговой марки» в шоу-бизнесе и СМИ (защита названий СМИ и шоу-программ путем регистрации их как торговых марок), защита авторского права от нарушения в сети Интернет, их правовое регулирования, судебную практику и проблемы защиты авторских и смежных прав. Отдельное внимание будет уделено основной угрозе рынка интеллектуальной собственности, которой, благодаря развитию цифровых технологий и глобализации предоставления услуг, стало пиратство и неконтролируемое распространение объектов интеллектуальной собственности через интернет-ресурсы.

Программа Форума:

10:30 -11: 00 Начало работы и регистрация участников.

Тема для обсуждения: Право интеллектуальной собственности как эффективный инструмент охраны делового имиджа компании

11: 00-11: 20 Охрана интеллектуальной собственности в Украине: конкурентное преимущество в условиях кризиса

Спикер: Андрей Николаенко, адвокат, патентный поверенный, старший юрист Aequo

11:20 - 11.40 Стратегия охраны интеллектуальной собственности: объекты целесообразно охранять исходя из специфики бизнеса

Спикер: Наталья Владимирова, патентный поверенный, управляющий партнер патентно-правовой фирмы "Prima Veritas"

11: 40-12: 00 Защита прав интеллектуальной собственности при выходе украинских компаний на зарубежные рынки

Спикер: Мария Ортинская, патентный поверенный, управляющий партнер Компании «IPStyle»

12: 00-12: 20 Аспекты охраны интеллектуальной собственности в фарм-бизнесе

Спикер: Наталья Лавренова, старший юрист, адвокат, медиатор ЮК "Правовой альянс"

12: 20- 12:40 Судебные запреты: инструменты злоупотребления и посягательства на бизнес

Спикер: Людмила Запорожец, заместитель начальника отдела организации защиты прав и рассмотрения обращений граждан Укрпатента

12: 40-13:00 Защита бизнеса от уголовных преследований за нарушение прав интеллектуальной собственности

Спикер: Олег Чернобай, адвокат, управляющий партнер ЮК "Чернобай и Партнеры", Президент Ассоциации адвокатов Украины

Тема для обсуждения: Доступно и просто - об авторском праве и смежных правах

13: 30-13:45 Двенадцать современных мифов об авторском праве в Украине

Спикер: Сергей Заянчуковський, начальник отдела авторского права и смежных прав ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности»

13:45-14:00 Правообладатели и хостеры «непростые» отношения

Спикер: Алексей Ардании, начальник отдела нормативно-правового обеспечения в сфере авторского права и смежных прав Государственной службы интеллектуальной собственности

14:00-14:15 Защитить право интеллектуальной собственности в Интернете очень просто!

Спикер: Юрий Каргополов, член Координационного Совета УСИЦ

14:15-14:30 Спикер: Юрий Гончарук, директор УСИЦ

14:30-14:45 Регистрация авторского права: «просто, быстро, без проблем!»

Спикер: Владимир Писоченко, главный специалист отдела авторского права ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности»

14:45-16:00 Общая дискуссия о «непростых» реалиях авторского права в Украине

Спикеры: Вадим Лисица, продюсер; Ирэна Карпа, писательница; Иванна Крыжановская, главный редактор, руководитель проекта Tochka.net; Андрей Саримсаков, фотограф; Марьяна Воронина, директор УМИГ МЬЮЗИК; Марина Гринник, юрист УМИГ МЬЮЗИК; Олег Солимчук, юрист BRG; Олег Собчук, С.К.А.Й..; Роман Бахарев, BAHROMA.

16:00-16.30 Медиация эффективный инструмент решения споров в сфере интеллектуальной собственности

Спикер: Марина Омелинська, заместитель директора по правовым вопросам ООО «Рост», медиатор Украинского Центра Медиации, Председатель комитета по вопросам медиации в сфере трудовых споров Национальной Ассоциации Медиаторов Украины (НАМУ)

17:00-17:15 Подведение итогов Первого всеукраинского форума по вопросам поддержки делового имиджа и защиты прав интеллектуальной собственности «Protect Your Brand»

Государственное предприятие «Интелзахист», которое выступает организатором Форума, относится к сфере управления Государственной службы интеллектуальной собственности Украины (ГСИСУ). Задачей Интелзахиста является предоставление услуг физическим и юридическим лицам, которые являются правообладателями, авторами или субъектами смежных прав, по защите их права интеллектуальной собственности, в том числе в сети Интернет.

Для участия в Первом всеукраинском бизнес-форуме по поддержке имиджа компаний и защиты прав интеллектуальной собственности «Protect Your Brand» регистрация на сайте обязательна: http://protectyourbrand.com.ua/

Место проведения: Киев, конференц-зал, клуб «АТЛАС», ул. Сечевых Стрельцов (Артема), 37- 41.

Контакты:

По организационным вопросам, спонсорства и предложений:

Владимир Подобед, +380674646237, pv@intelzakhyst.com

По вопросу регистрации на бизнес-форум:

Ольга Кузьменко, 044 222-91-54, conf@intelzakhyst.com

По вопросам аккредитации СМИ:

+380986376041, Presa@intelzakhyst.com