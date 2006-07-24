Судим ли Янукович?

Судимости с Януковича были сняты еще в советское время. За 30 лет он прошел нелегкий путь от неблагополучного подростка до премьер-министра и лидера крупнейшей в Украине политической партии. И лишь после Майдана победители решили добить конкурента, усомнившись в правомерности отмены судимости.

Две попытки свести счеты оказались безрезультатными юридически, но позволили националистическим СМИ и политикам вылить на Януковича тонны грязи. 21 июля генпрокурор Украины подтвердил чистоту Януковича перед Законом, а через день министр внутренних дел Украины Юрий Луценко на всю страну заявляет, что решение об отмене судимостей Януковича было сфальсифицировано.

Если у нас государство правовое, то Президент обязан немедленно отправить Луценко в отставку за юридическую безграмотность, неуважение законов Украины и превышение должностных полномочий.

Олег, ФРГ