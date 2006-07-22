В лобовом столкновении двух машин погибли три человека
09:57, 22 июля 2006Разное
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Столкнулись "ВАЗ-2109" и "Опель-Кадет"
Вчера в 22.15 между селами Дударков и Сеньковка Бориспольского района Киевской области на 10-м км автотрассы “Киев-Харьков” произошло лобовое столкновение автомобилей "ВАЗ-2109" и "Опель-кадет".
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека и еще 2 пострадали. Они с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Бориспольскую центральную районную больницу.
На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Киевской области.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 136 ДТП, в которых погибли 12 человек и 164 - травмированы.
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