В лобовом столкновении двух машин погибли три человека

Вчера в 22.15 между селами Дударков и Сеньковка Бориспольского района Киевской области на 10-м км автотрассы “Киев-Харьков” произошло лобовое столкновение автомобилей "ВАЗ-2109" и "Опель-кадет".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека и еще 2 пострадали. Они с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Бориспольскую центральную районную больницу.

На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Киевской области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 136 ДТП, в которых погибли 12 человек и 164 - травмированы.