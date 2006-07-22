В Луганской области столкнулись электричка и легковой автомобиль
09:34, 22 июля 2006Разное
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Погиб один человек
В пятницу в 18.54 в Луганской области возле с.Краснореченск Кременского района на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись дизель-поезд сообщением "Сватовое-Попасная" и легковой автомобиль "Москвич-412".
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек, движение поездов было приостановлено. В 20.23 переезд освобожден, движение поездов возобновлено.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Луганской области.
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