В Луганской области столкнулись электричка и легковой автомобиль

В пятницу в 18.54 в Луганской области возле с.Краснореченск Кременского района на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись дизель-поезд сообщением "Сватовое-Попасная" и легковой автомобиль "Москвич-412".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек, движение поездов было приостановлено. В 20.23 переезд освобожден, движение поездов возобновлено.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Луганской области.