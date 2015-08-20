С 20 по 23 августа отдел продаж застройщика в Ирпене, проводит день открытых дверей в ЖК «Контраст» который находится на ул.Тургеневская 15. В этот период, потенциальных покупателей квартир в жилищном комплексе ждут скидки на недвижимость в новостройке.

Для людей посетивших данное мероприятие застройщика, работают наши лучшие менеджеры, который смогут презентовать готовое жилье. Показать квартиры с разными видами из окна и планировками. Также, услышать ответы на все возникшие вопросы о недвижимости Ирпеня.

Время и место проведения:

С 20 по 23 августа 2015, с 10:00 до 20:00

г. Ирпень, ул. Тургеневская 15, офис.

http://novostroi-nm.org

Контакты:

Ведущий специалист отдела продаж Кучма Артем

Тел. (063) 344 22 60, (096) 851 88 39.