В Житомире впервые пройдет ярмарка "Воз счастья"
10:00, 08 августа 2015Разное
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8 августа с 10-00 у кинотеатра “Октябрь” начнется первый городской ярмарка “Воз счастья”, в котором примут участие фермеры со всей Житомирщины. Они представят экологически чистые продукты и овощи нового урожая
Мероприятие посетит Львовский городской председатель Андрей Садовой.
Во время ярмарки пройдут: фестиваль борща, казацкие забавы, музыкальные болтовня. Также будут представлены изделия народных мастеров, интересные программы, которую представят профессиональные артисты и воспитанники волонтерского центра “Объединение “Самопомощь”.
“Приходите с семьями и друзьями. Отдохните душой и сердцем на нашей ярмарке “Воз счастья”, - призвала Наталья Чиж.
Аккредитация журналистов на месте. Контактный номер телефона 0677985768.
Пресс-служба “Объединения “Самопомощь” в Житомире.
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