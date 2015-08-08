В Житомире впервые пройдет ярмарка "Воз счастья"

Мероприятие посетит Львовский городской председатель Андрей Садовой.

Во время ярмарки пройдут: фестиваль борща, казацкие забавы, музыкальные болтовня. Также будут представлены изделия народных мастеров, интересные программы, которую представят профессиональные артисты и воспитанники волонтерского центра “Объединение “Самопомощь”.

“Приходите с семьями и друзьями. Отдохните душой и сердцем на нашей ярмарке “Воз счастья”, - призвала Наталья Чиж.

Аккредитация журналистов на месте. Контактный номер телефона 0677985768.

Пресс-служба “Объединения “Самопомощь” в Житомире.