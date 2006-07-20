Если Регионы во власти, то что остается России?

Россия активно поддерживала Партию регионов, надеясь, что эта мощная сила будет оставаться в оппозиции и служить фактором дестабилизации власти в Украине. Сам по себе фактор абсолютно иррационален (зачем, казалось бы, россиянам дестабилизация в Украине?), но полностью вписывается в политику Кремля последних лет. По-видимому, желание моральной сатисфакции, реванша в Москве сильнее каких бы то ни было экономических расчетов или заботы о перспективах.

Теперь, когда “Регионы” почти при власти, причин поддерживать их у россиян фактически нет. Собственно, самим “регионалам” такая поддержка уже не нужна. Но Москве, скорее всего, и дальше захочется лелеять или создавать новые источники расшатывания страны.

Как будет вести себя Россия дальше?

В первую очередь, она может всячески подчеркивать свою лояльность к будущему правительству (если это будет правительство Януковича) и демонстрировать прохладу в отношении к Президенту Украины. Хотя самим “Регионам” это вовсе ни к чему, и они, по всей видимости, будут пытаться избегать такой двойственности (не сразу, конечно).

Через своих агентов и группы влияния Россия будет добиваться от Януковича публичных действий и высказываний в языковом и антинатовском направлениях. Янукович, по логике, должен сразу забыть об этих вопросах и дать команду заморозить их в подконтрольных “Регионам” местных Советах.

Кремль и дальше будет подстрекать к противостоянию парламента с президентской ветвью власти. Регулярно должны звучать призывы к досрочным президентским выборам, импичменту и тому подобное. Вот здесь неизвестно, захотят ли “донецкие” пытаться окончательно заполучить власть в Украине. Скорее всего, нет, и им придется и в этом вопросе мягко послать Россию, ведь абсолютная власть может осложнить отношения с цивилизованным миром. Слабый и покладистый Президент им более выгоден.

Россия не сможет отказаться от шантажа газовой трубой, и опять всплывут вопросы передачи газотранспортной системы в управление РФ и другие газовые проблемы (относительно “несанкционированного отбора”, долгов и т.п.), что сами по себе являются сильным конфликтогенным фактором для украинского общества.

В конце концов, Москва, наверное, разочаруется в януковичах как мощной разрушительной силе и сделает ставку на другой фактор дестабилизации власти – Юлию Тимошенко.

Оксана Охримчук, г. Киев