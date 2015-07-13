Альфа-Банк Украина привлек 15,2 млн долл вкладов физлиц по валютному депозитному сертификату

Альфа-Банк Украина запустил новый продукт – именной валютный депозитный сертификат. Его основным преимуществом является возможность по окончанию срока действия получить всю сумму валютного вклада и начисленные проценты без ограничений, которые действуют для обычных депозитов.

За два месяца существования продукта уже 749 вкладчиков воспользовались предложением и разместили в целом 15,2 млн долларов. Средства можно разместить на 6 или 12 месяцев. Минимальная сумма составляет 5 тыс. долларов США или евро.

«Мы продолжаем предлагать нашим клиентам лучшие условия на рынке: максимальную надежность и высокие ставки по вкладам. Придерживаясь принципа создавать простые и понятные предложения, мы сделали ставки по депозитному сертификату такими же, как и по стандартным депозитам – это 11,5% в долларе и 10,5% в евро. Учитывая существующие ограничения по валютным вкладам, мы даем клиентам максимально простой и эффективный инструмент для сбережений в валюте с возможностью снятия вклада в полном объеме по окончанию срока его действия», - отмечает Артур Атанов, Директор по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка Украина.

Именной депозитный сертификат – ценная бумага, подтверждающая право вкладчика на получение суммы вклада и процентов, зафиксированных в сертификате, после окончания срока его действия. Выпускается на специализированном государственном предприятии. Процедура его оформления идентична открытию счета и занимает не больше времени, чем открытие обычного депозита. Вклад, размещенный с выдачей именного депозитного сертификата, гарантируется Фондом гарантирования вкладов в эквиваленте 200 тыс. грн.

Альфа-Банк Украина – крупный коммерческий украинский банк с международным капиталом, который входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. (ABHH) с головным офисом в Люксембурге. Холдинговая компания имеет инвестиции в ряде банковских групп на территории стран СНГ и Европы, в частности, операционные компании ABHH находятся в Украине, России, Казахстане, Беларуси и Нидерландах.

Адекватность регулятивного капитала Альфа-Банка Украина на конец 2014 года составила 16,6% при определенных НБУ 10%. Показатель достаточности капитала на 1 марта составил 9,2%, что превышает допустимый уровень (5%), обозначенный в рекомендациях МВФ для банков Украины в 2015 году и данном постановлении, и является одним из лучших показателей в системе.

По оценкам международного рейтингового агентства Fitch, оценка надежности Альфа-Банка – наивысшая среди банков Украины (19.06 подтвержден рейтинг Альфа-Банка Украина CCC/B-/AA+(ukr)).