Кто довел Калашникова?

16:28, 19 июля 2006
Разное
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“Утром Олегу Калашникову стало плохо, он побледнел, потом потерял сознание”. И этого здоровяка (с весом, думаю, не меньше, чем у Януковича) отвезли в столичную больницу...

Любопытный случай произошел с одним из самых крепких по сложению нардепов от Партии регионов. Вчера его помощник сообщила следующее: “Утром Олегу Калашникову стало плохо, он побледнел, потом потерял сознание”. И этого здоровяка (с весом, думаю, не меньше, чем у Януковича) отвезли в столичную больницу. Врачи которой ничего конкретного сказать не могут.

Калашников, как помните, недавно отметился особым отношениям к нашему брату журналисту. Съемочная группа СТБ была не только бита, а еще и имела потери в виде видеокассеты. После чего депутат с абсолютно невинным выражением лица заявил приблизительно такое: “Эта журналистка сама себя побила. А потом еще и меня покусала”.

И это ж нужно – какие злобные журналистки попадаются на пути благородного народного избранника... 

До боли знакомая история...

Помните, что было в Ивано-Франковске чуть меньше двух лет назад? Покушение на убийство, летающие аккумуляторы (камни и другие не менее тяжелые и твердые предметы), реанимация, уголовное дело... Ужас просто...

Говорят, гипертонический криз Калашникова случился сразу после политсовета Партии регионов...

Желаю ему скорейшего выздоровления.

Олег Полищук, журналист, г. Киев

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