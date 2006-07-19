Кто довел Калашникова?

Любопытный случай произошел с одним из самых крепких по сложению нардепов от Партии регионов. Вчера его помощник сообщила следующее: “Утром Олегу Калашникову стало плохо, он побледнел, потом потерял сознание”. И этого здоровяка (с весом, думаю, не меньше, чем у Януковича) отвезли в столичную больницу. Врачи которой ничего конкретного сказать не могут.

Калашников, как помните, недавно отметился особым отношениям к нашему брату журналисту. Съемочная группа СТБ была не только бита, а еще и имела потери в виде видеокассеты. После чего депутат с абсолютно невинным выражением лица заявил приблизительно такое: “Эта журналистка сама себя побила. А потом еще и меня покусала”.

И это ж нужно – какие злобные журналистки попадаются на пути благородного народного избранника...

До боли знакомая история...

Помните, что было в Ивано-Франковске чуть меньше двух лет назад? Покушение на убийство, летающие аккумуляторы (камни и другие не менее тяжелые и твердые предметы), реанимация, уголовное дело... Ужас просто...

Говорят, гипертонический криз Калашникова случился сразу после политсовета Партии регионов...

Желаю ему скорейшего выздоровления.

Олег Полищук, журналист, г. Киев