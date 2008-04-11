Скопенко, Ющенко и Литвин (фото)

В указе Президента от 10 апреля, размещенном на его официальном сайте, отмечается, что глава государства отменил указ от 12 января 2000 года «О назначении В.СКОПЕНКО ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко».

Министерству образования и науки Украины Президент поручил обеспечить организацию в соответствии с Законом Украины «О высшем образовании» выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Временно, до решения в установленном порядке вопроса о назначении ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, В.ЮЩЕНКО возложил исполнение обязанностей ректора университета на Владимира ЛИТВИНА – заведующего кафедрой новейшей истории Украины исторического факультета КНУ им. Т.Шевченко, председателя Наблюдательного совета этого университета (по согласию).

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Сам В.СКОПЕНКО в интервью журналистам назвал это решение незаконным и выразил свою готовность принимать участие в новых выборах.