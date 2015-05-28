А в фитнес-клубах Sport Life летом — бесплатно!

Начни сегодня! Прямо сейчас!!!

Лето – на пороге, а отпуск вам не светит?! Начальник на работе не отпускает, денег на заграничные круизы нет, а отдохнуть-то как-то нужно?! У нас есть выход: приходите тренироваться в Sport Life! У нас - лучше, чем на курортах!

Ну где вы сможете плавать в чистой и всегда теплой воде, мыться в комфортных душевых и даже заниматься аквафитнесом?! – Конечно же, только в бассейнах Sport Life! Выбирайте любой из 80 ультрасовременных бассейнов и плавайте возле дома, на работе и даже в командировке!

А где вы встретите шведский стол из блинов… гирь, штанг, грузоблочных тренажеров, беговых дорожек?! – Только в тренажерных залах Sport Life! К вашим услугам 1 200 профессиональных инструкторов, которые расскажут и покажут, как пользоваться мегапопулярным Кинезисом, как правильно заниматься на пилатес-реформере Allegro и, конечно же, блинчиками угостят!

В 39 клубах Sport Life – для вас 350 видов групповых тренировок! Какой еще отель Турции или Египта похвастается такой развлекательной программой: заводной сквош, мегаинтенсивный Cross-training и TRX, прогрессивный сайкл и десятки видов танцев?! Хотите развлекаться летом по полной – приходите на групповые тренировки Sport Life!

А что уж говорить о SPA в Sport Life, это просто рай на земле! Не нужны вам никакие термальные воды Швейцарии и SPA-центры Таиланда – все есть в наших клубах. Парные и бани на любой вкус, джакузи, салоны красоты, массажные кабинеты и солярии – отдыхай, как хочешь и когда захочешь, даже не выезжая из города!

А куда ваши детки хотят даже больше, чем в Диснейленд?! – Конечно же, в детскую фитнес-академию Спортлайфик! Ведь Диснейленд – это развлечение на день, ну максимум на пару, а в Спортлайфике весело и интересно круглый год. Плюс на время летних каникул у нас открывается фитнес-лагерь! В 30 фитнес-академиях для маленьких клиентов: и спорт, и развлечения, и развивающие занятия, и даже уроки handmade! Разве в парке развлечений детки смогут заниматься синхронным плаванием, боевыми искусствами, йогой, балетом и даже танцевать джаз?!

Решайтесь на самый веселый, полезный и дешевый летний отпуск в Sport Life!

Начни сегодня! Прямо сейчас!!!

http://www.sportlife.ua

(044) 222 4 222

https://www.facebook.com/sportlifeua