Накануне 10-летия в Одесском дельфинарии «Немо» родился дельфиненок

Это 19-ый по счету малыш, появившийся за все время работы сети дельфинариев «Немо».

Роды прошли хорошо под руководством лучших специалистов по содержанию и воспитанию морских млекопитающих. Мама Пенелопа, которая, кстати, тоже родилась в «Немо», произвела на свет первенца довольно быстро и справилась с родами очень хорошо. Это уже второй случай рождения дельфиненка во втором поколении в «Немо».

Вся стая, среди которой несколько уже рожавших мамочек, заметно переживала за роженицу и была готова в любой момент инстинктивно помочь в родовом процессе. Интересно, что среди дельфинов есть понятие «повитух». Именно поэтому Пенелопу недавно поместили в основной бассейн с большим количеством опытных мам. Папа Гулливер вскоре встретится с малышом и будет активно участвовать в обучении малыша.

Малыш сам всплыл на поверхность, чтобы сделать свой первый вдох. Первое время мамочка активно его поддерживала во время плавания – у новорожденных пока еще мягкие плавнички и им нужна поддержка при передвижении. В настоящее время дельфиненок и мама чувствуют себя отлично. Малыш совершенно здоров, полон сил и энергии. Мать новорожденного ни на секунду не оставляет свое чадо, кормит его молочком, учит держаться на воде, нырять и всплывать. Кормление у дельфинов очень интересный ритуал: кроха тычется носиком в мамино брюшко, и молоко высвобождается, кристаллизуясь в воде в мелкие частички, которые малыш поглощает. Сама молодая мама переведена на специальный режим питания.

А вот имя малышу еще не придумали, поскольку пол можно будет определить только через месяц.

Стоит отметить, что это уже 19-ый дельфиненок, рожденный в сети дельфинариев «Немо». Уже через неделю своё двухлетие здесь отмечает Томи, а пару недель спустя - малышка Ассоль. Так что рождение дельфинов в сети «Немо» это уже традиция, подтверждающая, что для питомцев здесь созданы самые благоприятные условия.