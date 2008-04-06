Путин и Буш в Сочи (фото)
Декларация намечает пути сотрудничества
Действующий Президент России Владимир ПУТИН и Президент США Джордж БУШ приняли на переговорах в Сочи декларацию "О стратегических рамках российско-американских отношений".
В.ПУТИН заявил на пресс-конференции по итогам встречи, что в декларации, в частности, прописано несогласие российской стороны с решением о размещении объектов противоракетной обороны (ПРО) США в Чехии и Польше. Помимо этого, в декларации отмечаются расхождения в базовых подходах по вопросам стратегических наступательных вооружений.
В принятом документе зафиксированы итоги восьмилетнего сотрудничества президентов РФ и США, которое оценивается как положительное, несмотря на существующие разногласия. В.ПУТИН признал, что декларация не дает прорывных развязок проблем, но намечает пути сотрудничества для будущих лидеров России и США.
Фото AP и Reuters