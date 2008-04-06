Буш поблагодарил Путина за ужин (меню)

Президент США Джордж Буш назвал главу российского государства Владимира Путина сильным лидером, который не боится высказать свое мнение.

Джордж Буш на встрече с Путиным в сочинской резиденции президента РФ отметил, что это последняя их встреча в качестве президентов.

"Мы много встречались в последние годы. Я уважаю Вас. Вы сильный лидер, не боитесь точно высказать что хотите", - сказал Буш.

Он поблагодарил Путина за ужин и представление, которое ему показали накануне.

"Большое спасибо. Я очень благодарен за ужин, который Вы устроили вчера. Огромное спасибо за представление", - сказал президент США.

Накануне во время обеда, проходившего в неформальной обстановке, президентам была показана большая концертная программа. В частности, выступили Кубанский казачий хор и танцевальный ансамбль.

Президент России добавил, что ему очень приятно, что Буш принял приглашение посетить Сочи.

Как сообщила в воскресенье русская служба Би-би-си со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Дану Перино, обстановка накануне во время неформального обеда была "теплой и благоприятной".

За обедом подавались филе дичи с маринованными грибами под малиновым соусом и овощным салатом, блины с красной икрой и форелью, телячья вырезка с запеченным картофелем под соусом из красной смородины, кулебяка с лососем и мясом королевского краба и ягодный пирог с мороженым