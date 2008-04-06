Буш поблагодарил Путина за ужин (меню)
А Путину приятно, что Бушу приятно
Президент США Джордж Буш назвал главу российского государства Владимира Путина сильным лидером, который не боится высказать свое мнение.
Джордж Буш на встрече с Путиным в сочинской резиденции президента РФ отметил, что это последняя их встреча в качестве президентов.
"Мы много встречались в последние годы. Я уважаю Вас. Вы сильный лидер, не боитесь точно высказать что хотите", - сказал Буш.
Он поблагодарил Путина за ужин и представление, которое ему показали накануне.
"Большое спасибо. Я очень благодарен за ужин, который Вы устроили вчера. Огромное спасибо за представление", - сказал президент США.
Накануне во время обеда, проходившего в неформальной обстановке, президентам была показана большая концертная программа. В частности, выступили Кубанский казачий хор и танцевальный ансамбль.
Президент России добавил, что ему очень приятно, что Буш принял приглашение посетить Сочи.
Как сообщила в воскресенье русская служба Би-би-си со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Дану Перино, обстановка накануне во время неформального обеда была "теплой и благоприятной".
За обедом подавались филе дичи с маринованными грибами под малиновым соусом и овощным салатом, блины с красной икрой и форелью, телячья вырезка с запеченным картофелем под соусом из красной смородины, кулебяка с лососем и мясом королевского краба и ягодный пирог с мороженым