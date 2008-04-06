Джуд Лоу раскрывает секрет ”самого красивого поцелуя”

В эксклюзивном интервью журналу «Профиль» известный голливудский актер, Джуд Лоу, названный журналом People самой красивой звездой, признался, что красивый поцелуй – это только картинка. «Хороший поцелуй эффектно смотрится только на экране, а на самом деле вся эта красивая картинка – всего лишь исполнительская техника. Мы потратили на этот поцелуй целый съемочный день. И мне понадобились не столько эмоции, сколько хорошая физическая форма, чтобы получился такой ракурс, как надо», – сказал Джуд Лоу, описывая поцелуй с Норой Джонс в фильме Вонга Кар-Вая «Мои черничные ночи», который критики называют самым красивым поцелуем в кино.

Также Джуд Лоу рассказал о своем напарнике по фильму «Сыщик» Майкле Кейне: «Главное в его карьере – способность вносить новое в уже давно известные вещи. Таких актеров мало. Вот покойный сэр Джон Гилгуд успел сыграть в своей жизни все, что только возможно. Но всякий раз, в любой роли продолжал раздвигать границы, пробовать что-то новое, быть смелым актером. Кейн такой же. И я мечтаю стать таким же».