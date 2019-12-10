Форум стейкхолдеров зеленых изменений "Экотрансформация-2019"

В Киеве 16 декабря во второй раз вручат эко-«Оскары» стейкхолдерам, формирующим зеленую экономику

Готова ли Украина к зеленым изменениям: результаты исследования. Кто и как реализовал лучшие зеленые проекты? Кому вручат эко-«Оскары»?

Когда: 16 декабря, 09.45.

Где: Premier Palace Hotel, г.. Киев, бульв. Т. Шевченко, ул. Пушкинская, 5-7/29.

Организатор: ECOBUSINESS Group.

На форуме расскажем о том, что стимулирует экологические изменения в Украине, какие главные препятствия в экологизации производств, а также о лучших реализованных в 2019 году зеленых проектах промышленными предприятиями, о том, как это отражается на состоянии окружающей среды.

Сегодня многие научились говорить красочно об экологии, скрывая за громкими лозунгами пласт острых проблем. Мы убеждены: пришло время научиться «слушать» язык ДЕЙСТВИЙ. О ценностях не говорят, их реализуют ежедневным трудом.

Среди приглашенных участников:

Сессия 1:

Олег Бондаренко (председатель Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования), Егор Фирсов (председатель ГЭИ), Руслан Стрелец (Минэкоенерго), Александр Черных (Минэкономразвития), Сергей Савчук (экс-председатель Госэнергоэффективости), Александр Домбровский, (председатель правления Global 100% RE UKRAINE), Кирилл Шевченко (председатель правления «Укргазбанка»), Рикардо Кюльхайм (GIZ), Людмила Цыганок (президент Профессиональной ассоциации экологов Украины), главы комитетов и эксперты PAEU.

Сессия 2:

Руслана (амбассадор чистой энергии в мире), Иван Гайдук (исполнительный директор Global 100% RE UKRAINE), Юрий Шафаренко и Константин Гура (Госэнергоэффективности), Андрей Конеченков (вице-президент Всемирной ветроэнергетической ассоциации), Георгий Гелетуха (Биоэнергетическая ассоциация), Артем Семенишин (Ассоциация солнечной энергетики) Карл Стурен («Виндкрафт Каланчак»), Куковальский Владимир (Переяславская ТЭС на древесной щепе), Станислав Игнатьев (Харьковский энергетический кластер) и др.

Сессия 3:

Эколидеры, идущие по пути экотрансформации: «Обуховгорвторресурсы», Tesla Energo, «Фармак», Interprojekt GmbH, Metro Cash and Carry, «Карлсберг», Danone, «Укргидроэнерго», «Запорожсталь», «Астарта», Goodwalley, МХП, «Киевводоканал», ДТЭК Энерго, Полтавская газонефтяная компания, Ernst & Young, «Техноэкос», «Агропроект», «Вчасно Сервис», «ДеЛаМарк», «Эконис», «Экоренсинг», «ЭСКО Украина» и др.

Эксперты предоставят свежайшую информацию о том, как влияют политические, экономические, социальные реформы на взаимодействие предприятий и окружающей среды, какие позитивные индикаторы изменений и какие главные риски.

Возможна ли экотрансформация в Украине при турбулентных условиях, кто будет нести ответственность за невыполнение Украиной природоохранных обязательств перед ЕС, каковы последствия затягивания природоохранных реформ и его воздействие на каждого жителя Украины?

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